HABER

Zonguldak’ta pompalı tüfek ile iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 00:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması  sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta pompalı tüfek ile iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ise şüpheliler yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi'nde işçi olan Utku G.(24), bilinmeyen nedenle 3 kişinin bulunduğu aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Utku G. ilk müdahalesinin ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Utku G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliler Oktay E. (28), Mutlu E. (25) ve Ozan D. (22) ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak’ta pompalı tüfek ile iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)
Şanlıurfa'da otomobilde 130 altın 'sikke' ele geçirildiŞanlıurfa'da otomobilde 130 altın 'sikke' ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.