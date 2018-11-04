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Zonguldak'ta robotik kodlama şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezdeki 15 okulun katılımıyla gerçekleşen 'Anaokulundan Üniversiteye Robotik Kodlama Şenliği' kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler sergilendi.

Zonguldak'ta robotik kodlama şenliği

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK merkezdeki 15 okulun katılımıyla gerçekleşen 'Anaokulundan Üniversiteye Robotik Kodlama Şenliği' kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler sergilendi. Fuarda geri dönüşümde kullanılması amacıyla geliştirilen ayrıştırma robotu ve motosiklet kazalarının önüne geçmeyi amaçlayan kask ve mont sensörleri ilgi gördü.
Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve ana okulundan üniversite öğrencilerine kadar 15 okulun katılım sağladığı Bilim ve Teknoloji Fuarı yoğun ilgi gördü.Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü Öğrencisi Hasan Barış Karakaş’ın motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği proje yoğun ilgi gördü. Meydana gelen ölümcül motor kazalarının motorcuların ‘kör nokta’ olarak ifade edilen ve kask nedeniyle görülmeyen noktalardan kaynaklandığını belirten Karakaş, motosiklet kaskına ‘Kör nokta uyarı sistemi’ yerleştirdi.
Motosiklet sürücülerinin kör noktayı göremediklerini, bunu da kaska konulan bir mesafe sensörü ile çözdüklerini belirten Karakaş, “Motosiklette kör noktayı engellemek için kaskın sağ tarafına mesafe sensörü koyduk. Mesafe sensörü ile birlikte kör noktaya düşen araçları ve hareketleri fark etmesini sağlıyor. Bu sensör ses frekansları gönderiyor. Bu dalgalar herhangi bir cisme geldiği zamana gönderiyor alıcı ve sensörler sayesinde burada ölçüm yapabiliyoruz. Biz burada gösterebilmek için mesafeyi santimetreye ayarladık. Ayarladığımız mesafenin önüne bir cisim geldiği zaman kaskın içinde bulunan led ışık yanıyor ve kör noktada bir cismin olduğunu anlıyoruz. Proje şu an geliştirme aşamasında sensörler ya da ledler aldığımız fikirlere göre değişecek. Okulumuzun sosyal paylaşım sitesinde bu projeyi paylaştık ve çok beğeni aldı. Demek ki buna ihtiyaç varmış ki çok beğeni aldı. Projemizi daha geliştirip patentini almak istiyoruz. Projeye motosiklet kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Onlardan geliştirme aşamasında neler yapabileceğimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca yerden yüksekliği büyük olan araçlar motosikletin boyu itibariyle sinyallerini fark etmeyebiliyor. Bizde buna istinaden motosiklete uyumlu kart geliştirerek sağ sinyal, sol sinyal ve dörtlü ikaz lambaları koyduk" dedi.
GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN AYRIŞTIRMA ROBOTU GELİŞTİRİLDİ
Birçok projenin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören bir başka robot ise, renklere göre ayrıştırma yapabilen ‘Ayrıştırma Robotu’ geri dönüşümde büyük kolaylık sağlayacak. Projenin geri dönüşümün hızlandırılması noktasında önemine dikkat çeken Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Topluluğu Üyeleri, “Robotumuz şu anda malzemelerin rengine göre ayrıştırma yapabiliyor. Biz bunu deneyler ve testler yaparak geliştirmeyi düşünüyoruz. Sertlik deneyleri yapacağız. Cam, metal ve plastik gibi malzemeleri ayrıştırmasını sağlayacağız. Bunu sağlayabilirsek geri dönüşümün hızlanmasını sağlamış olabiliriz.
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Zonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliği

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