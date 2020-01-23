HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 27 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma komando timi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu üç günde tespit edilen 27 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi.

Kaçak maden ocaklarında bulunan 30 metre ve 50 metre profil ray, 6 vagon, 3 vinç TTK ekipleri tarafından sökülerek alındı.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Bolu Dağı’nda şiddetli kar yağışı başladıBolu Dağı’nda şiddetli kar yağışı başladı
Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermişGri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imha kaçak ocak Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.