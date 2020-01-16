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  4. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte çeşitli bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocağında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen kaçak kömür ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileriyle, girişlerine yerleştirilen dinamitlerle patlatılarak imha edildi.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(AA)

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maden ocağı ruhsatsız Zonguldak dinamit imha

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