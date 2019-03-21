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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarında bulunan maden işçileri de katılıyor.

Olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçük maden ocağı

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