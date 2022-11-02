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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçüğe ilişkin yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

02.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin öldüğü göçüğe ilişkin yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mustafa K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mustafa K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa K'yi ise "iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, "bilinçli taksir" artırımı yaparak cezayı 8 yıla çıkardı. Sanığın cezası, takdiri indirim uygulanarak 6 yıl 8 aya indirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tahliye edilen M.U'nun ise beraatine karar verildi.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 25 Şubat'ta meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama hayatını kaybetmişti.

Madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin 23 Şubat'ta yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

Göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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