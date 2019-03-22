Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Soner Tarhan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren 48 yaşındaki Tarhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, beldedeki evinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Tarhan'ın yakınları, taziyeleri kabul etti.

Daha sonra beldedeki Ayiçi Mahallesi Yeni Camisi'ne getirilen 3 çocuk babası Tarhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Tarhan'ın büyük oğlu Emre'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Cenaze namazına Tarhan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Soner Tarhan'ın, yaklaşık 2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu, düğün hazırlığı yapan oğlu Emre'ye destek olmak için yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi.