HABER

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi - Maden ocağının sahibi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Soner Tarhan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren 48 yaşındaki Tarhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, beldedeki evinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Tarhan'ın yakınları, taziyeleri kabul etti.

Daha sonra beldedeki Ayiçi Mahallesi Yeni Camisi'ne getirilen 3 çocuk babası Tarhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Tarhan'ın büyük oğlu Emre'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Cenaze namazına Tarhan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Soner Tarhan'ın, yaklaşık 2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu, düğün hazırlığı yapan oğlu Emre'ye destek olmak için yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan ruhsatsız işletilen maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen N.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında dün, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, mahsur kalan Soner Tarhan'ı kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Mesai arkadaşları, çevredeki maden ocaklarında bulunan işçiler ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinin de katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cenazesi çıkarılmıştı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Aynı meydanda kök hücre bağışı ve su için renkli eylemlerAynı meydanda kök hücre bağışı ve su için renkli eylemler
Balıkesir’e 11 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve dijital adaptasyon üssü yatırımıBalıkesir’e 11 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve dijital adaptasyon üssü yatırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze göçük işçi maden maden ocağı ruhsatsız Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.