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  4. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen iki madencinin cenazeleri defnedildi

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen iki madencinin cenazeleri defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen iki madencinin cenazeleri defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki madencinin cenazeleri toprağa verildi.

Madenciler Erdem ve Uğur Korkmaz'ın naaşları, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çatalağzı beldesine getirildi.

Burada madenciler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından helallik alındı.

Daha sonra beldedeki Ulu Cami'ye götürülen madencilerin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninde madencilerin yakınları güçlükle ayakta durdu.

Törene madencilerin yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında yaklaşık 40 metre derinlikte metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık bir saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.

Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.

Kilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T, F.T. ve E.T. ile ocağın bulunduğu arazinin sahibi İ.K'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze madenci Zonguldak

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