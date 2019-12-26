Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamada ölen iki madencinin cenazeleri defnedildi

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında yaklaşık 40 metre derinlikte metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Burada madenciler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından helallik alındı.

Madenciler Erdem ve Uğur Korkmaz'ın naaşları, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çatalağzı beldesine getirildi.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık bir saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.

Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.

Kilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T, F.T. ve E.T. ile ocağın bulunduğu arazinin sahibi İ.K'yi gözaltına almıştı.

