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Zonguldak'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: - "Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde su birikintisi oluştu. Yol güzergahının bir bölümünün kapandığı bölgede, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bölgede dağlık alandan gelen yağmur suyu şelale görünümü oluşturdu.

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu.

Yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

- "Kriz masası oluşturuldu"

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, yol güzergahında incelemelerde bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde doğal afet yaşandığını söyledi.

İlçede kriz masası oluşturulduğunu anlatan Posbıyık, "Sabaha karşı yağışlar etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi'ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz." diye konuştu.

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Ereğli sağanak yağış Zonguldak

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