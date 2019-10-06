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Zonguldak'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kentte sağanak sonucu derelere taşınan çamur nedeniyle Zonguldak Limanı'nda deniz kahverengiye dönüştü

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın derelere taşıdığı çamur nedeniyle kıyı şeridindeki deniz suyu kahverengiye büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Dereden yağmurla gelen çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından denizin kıyı bölgeleri de kahverengiye döndü.

Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su da deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü.

Hava sıcaklığının 14 derece kaydedildiği kentte, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çamur deniz Zonguldak

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