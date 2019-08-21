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Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü.

Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü. Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.

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Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldıZonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldıZonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldıZonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

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