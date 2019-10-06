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Zonguldak’ta sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sağanak yağış nedeniyle Kozlu ilçesindeki derenin taşması sonucu yaşlı çiftin evine ulaşımın sağlandığı yaya köprüsü çöktü.

Zonguldak’ta sağanak yağış

Zonguldak’ta sağanak yağış nedeniyle Kozlu ilçesindeki derenin taşması sonucu yaşlı çiftin evine ulaşımın sağlandığı yaya köprüsü çöktü. Mahsur kalan çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Kurtarılan yaşlı çift yakınlarının yanına yerleştirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve sel uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nden geçen derenin debisi sağanak yağışla birlikte yükseldi. Yükselen dere Sevim ve Fedai Kod isimli yaşlı çiftin evine ulaşımı sağlayan yaya köprüsünün çökmesine sebep oldu.
Yaşlı çiftin durumunu fark eden komşuları AFAD ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı çifti kurtardı. Sağlık durumları iyi olan çift, yakınlarının evine yerleştirildi.

Zonguldak’ta sağanak yağış

Zonguldak’ta sağanak yağış

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