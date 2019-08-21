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Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 20:14 | Son Güncelleme

VATANDAŞLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Kozlu ilçesi yolunda mahsur kalan araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlar saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)

VATANDAŞLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Kozlu ilçesi yolunda mahsur kalan araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar sularla dolan yollarda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmaya çalıştı. Soğuksu semtinde de iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent merkezinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Rat Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu maddi zarar meydana geldi.
KAZADA SÜRÜCÜLER SIKIŞTI
Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekipleri sevk sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da sahil yolunda incelemelerde bulundu. Kent gelinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Vali Bektaş, "Çalışmalar devam ediyor. Burada bir tıkanıklık var o da açılacak inşallah uğraşıyoruz. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.
KENT MERKEZİNE METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
AFAT Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde 1 buçuk saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Güngör, bazı bölgelerde ufak çaplı heyelan ihbarlarının geldiğini, ekiplerin incelemelerde bulunduğu belirtirken, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi. Güngör, bazı mahallelerden de ev ve işyerininin zemin ve bodrum katlarının su altında kaldığı ihbarlarının geldiğini, görevlilerin su tahliye çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (2)

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