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Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında halkın denize girdiği ve balık tuttuğu 1 kilometrelik sahilde bulunan atıklar temizlenmeye başlandı.

Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında halkın denize girdiği ve balık tuttuğu 1 kilometrelik sahilde bulunan atıklar temizlenmeye başlandı.
Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kozlu Sahili’nde halkın tepkisini çeken atıklar için Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi harekete geçti. Yaz aylarında ailelerin denize girerek serinlediği, yürüyüş ve piknik alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı sahilde bulunan plastik atıklar, şişe, sünger, kullanılmış şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri, iş makineleri ve temizlik personelleri tarafından temizlenmeye başlandı. Toplanan çöpler kamyonlarla çöp döküm alanlarına taşındı. Sahil temizlenene kadar çalışmanın devam edeceği öğrenildi.
Sahilde oltayla balık tutan Hayati Özdemir, "Dün buraya geldiğimde dehşet bir görüntü vardı. Bugün biraz daha göze hoş görünüyor. Sahil bizim sahilimize ne kadar temiz olursa o kadar çok insanımız gelir. Herkes işini güzel yapsa bu çöp bu sahile dökülmez, insanımız da sıkıntı yaşamaz. Başımızdaki yetkililerden ricamız herkesin işine sahip çıkmasıdır. Biraz daha duyarlı olmaları ve insan sağlığına önem göstermeleridir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha da temizlenmeye devam ediyor. Ne kadar temiz olursa bizim için o kadar güzel olur" dedi.

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Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyorZonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyorZonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyorZonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor

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