Zonguldak'ta sahillerde bayram tatili yoğunluğu

Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Vatandaşların şemsiye açacak yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı, en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de muhtemel boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem ise yüzde 53 olarak ölçülüyor.

