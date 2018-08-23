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Zonguldak'ta sahillerde bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyen vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde Zonguldak'ta sahillere akın etti

Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Vatandaşların şemsiye açacak yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı, en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de muhtemel boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem ise yüzde 53 olarak ölçülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava Zonguldak

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