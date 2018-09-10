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Zonguldak'ta "şarbon" şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da kestiği kurbanın kemik kıymığı eline batan ve sonrasında geldiği Zonguldak'ta rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı

İstanbul'da kestiği kurbanın kemik kıymığı eline batan ve sonrasında geldiği Zonguldak'ta rahatsızlanan kişi, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kurban kesen A.Y'nin (47), eline kemik kıymığı battı. Zonguldak'a dönen A.Y, bir süre sonra rahatsızlanarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

A.Y, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından kendisinden ve kurban etinden alınan numuneler Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderildi.

A.Y'nin tedavisi devam ederken, gönderilen numunelerinin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de söz konusu kişiden alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini ve hastanın tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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şarbon Zonguldak

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