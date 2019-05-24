HABER

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Diğer binalarda küçük çaplı hasara yol açan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ontemmuz Mahallesi'nde Necla Çelik'e ait 2 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan parçalar yolun alt kısmında bulunan 2 binanın çatısında ve giriş katlarında maddi zarara neden oldu. Bazı evlerin camları kırıldı. AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridi çekilen alandan vatandaşların geçmesine izin verilmedi.
SANİYELERLE KURTULDU
Evi hasar gören Vezir Demir (58) çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Sabah 09.00 sıralarında rüzgarın şiddetiyle çatının uçtuğunu söyleyen Demir, "Ben dışardaydım. Hemen eve girdim. Birkaç saniye sonra bir gürültü koptu ve çatı yerle bir oldu. Yan komşumuzun çatısı 2 evimizin üzerine düştü ve hasar verdi. Allah'a şükür bizlerde bir şey yok. Yetkililer geldi incelemelerini yaptılar ve tutanak tuttular" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurduZonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurduZonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurduZonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Gölete düşen 14 yaşındaki Ali boğulduGölete düşen 14 yaşındaki Ali boğuldu
Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltıMersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.