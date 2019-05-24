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Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Diğer binalarda küçük çaplı hasara yol açan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ontemmuz Mahallesi'nde Necla Çelik'e ait 2 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan parçalar yolun alt kısmında bulunan 2 binanın çatısında ve giriş katlarında maddi zarara neden oldu. Bazı evlerin camları kırıldı. AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridi çekilen alandan vatandaşların geçmesine izin verilmedi. SANİYELERLE KURTULDU Evi hasar gören Vezir Demir (58) çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Sabah 09.00 sıralarında rüzgarın şiddetiyle çatının uçtuğunu söyleyen Demir, "Ben dışardaydım. Hemen eve girdim. Birkaç saniye sonra bir gürültü koptu ve çatı yerle bir oldu. Yan komşumuzun çatısı 2 evimizin üzerine düştü ve hasar verdi. Allah'a şükür bizlerde bir şey yok. Yetkililer geldi incelemelerini yaptılar ve tutanak tuttular" dedi.

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