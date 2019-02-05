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Zonguldak'ta silah imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, silah imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda; çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile mermi ve şarjörler ele geçirildi.

Zonguldak'ta silah imalathanesi olarak kullanılan eve baskın

ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, silah imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda; çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile mermi ve şarjörler ele geçirildi.
Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evin silah imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.Ö., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; 5 tabanca ve 10 av tüfeği ile çok sayıda mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan alet ele geçirildi. M.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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