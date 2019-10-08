Zonguldak'ta silah ticareti operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "silah ticareti" operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ş.Y'nin (54), "silah ticareti" yaptığını belirledi. Şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 7 ruhsatsız silah, 2 tüfek, 4 kurusıkı silah ve 528 fişek ele geçirildi.

