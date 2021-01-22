Zonguldak’ta silah ticareti operasyonu

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen silah ticareti operasyonunda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Çaycuma ilçesi merkezli olarak yapılan araştırma neticesinde silah ticareti yapan şüphelilerle ilgili olarak elde edilen bilgiler doğrultusunda Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İ.Ö.(33), B.D.(50), E.Ö.(44) ve E.K.(44) isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler takibe alındı. E.Ö.’nün; B.Y.’ye ruhsatsız tabanca sattığı tespit edilerek tabanca ele geçirildi ve şüphelilerin diğer hareket ve irtibatları tespit edildi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler ve şüpheliler ile irtibatlı toplam 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Çaycuma, Gökçebey, Alaplı, Kilimli ve il merkezini kapsayacak şekilde operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheliden 5‘i Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

