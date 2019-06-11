Zonguldak’ta silahlı kavga: 1 yaralı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta S.D., barda tartıştığı gruba otomobillerine bindikleri sırada ateş açtı. G.K.'nin(30) ağır yaralandığı olayın ardından S.D. gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı bir otelin giriş katındaki barda meydana geldi. İddiaya göre S.D., barda, daha önceden aralarında husumet bulunan M.K.'yi bir grup ile eğlenirken gördü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kangaya dönüştü. M.K. ve beraberindekiler dışarı çıkarıldı.

Ancak S.D., kapı önündeki otomobillerine binen gruba, yanında getirdiği silahı çekip, ateş açtı. Mermilerden biri otomobilde bulunan G.K.’ye isabet etti. Ağır yaralanan G.K., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı.

G.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, S.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

