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Zonguldak'ta silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 21:10 | Son Güncelleme

Yeğenini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeğenini tabancayla ayağından yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde N.Ş ile yeğeni G.İ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ş'nin tabancayla ateş ettiği yeğeni ayağından, o sırada meydana gelen arbedede N.Ş'nin oğlu İ.Ş de başına aldığı darbeyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

N.Ş, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Zonguldak

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