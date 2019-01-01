HABER

Zonguldak'ta silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandilli beldesinde Yusuf E. ile aralarında husumet olduğu belirtilen ekmek fırını ortağı Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, yanında bulanan tabancayla Yusuf E'ye ateş etti.

Boynundan yaralanan Yusuf E, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Ek fotoğraflar // Büyükada'da ormanlık alanda yangınEk fotoğraflar // Büyükada'da ormanlık alanda yangın
Alışverişe cebinde poşetle geldiAlışverişe cebinde poşetle geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli silahlı yaralama Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.