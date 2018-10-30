Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Ahmet G. ile İ.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. evden getirdiği silahla kahvehanenin önünde Ahmet G'yi ayağından vurdu.

Kurşunlardan biri de kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Ö'nün kolunu sıyırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet G'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı, Mustafa Ö'nün ise ayakta tedavisi yapıldı.

Olay yerinden kaçan İ.C. ile olay sırasında yanında bulunan M.Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

