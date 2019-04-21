Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan K. (25), kız arkadaşına mesaj attığı iddia edilen Halil T. (35) ile bir süre önce tartıştı.

Rıdvan K, Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde olduğunu öğrendiği Halil T'yi tuvaletten çıktığı sırada pompalı tüfekle yaraladı.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Halil T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Rıdvan K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kayıtlarda, Rıdvan K'nin pompalı tüfekle Halil T'ye ateş etmesi ve şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor.

