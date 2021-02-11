Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada silahla ateş e3dilmesi sonucu bir kişi göğsünden ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ramazan Ö. ile Barış M. (40) cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olay sırasında Ramazan Ö. üzerinde bulunan silahla Barış M.’ye ateş açarak göğsünden yaraladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirilirken, ağır yaralanan Barış M. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Barış M. Ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren ve olay sonrası kaçan şüpheli polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.



