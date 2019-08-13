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Zonguldak'ta sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sahil, sisle kaplanırken, su sıcaklığının 11 dereceye düşmesine rağmen denize girenler oldu.  Kent merkezinin sahil kesiminde öğle saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta sahil, sisle kaplanırken, su sıcaklığının 11 dereceye düşmesine rağmen denize girenler oldu.
Kent merkezinin sahil kesiminde öğle saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Balıkçılar, sis yüzünden tekneleriyle denize açılamadı. Deniz üzerini ve sahil kesimini kaplayan sis, drone ile havadan görüntülendi. Kent sakinleri de yüksek kesimlere çıkarak, manzarayı izledi.
Deniz suyu sıcaklığının 11 dereceye kadar düşmesine rağmen Kurban Bayramı tatilinde olanlar, sahile geldi. Kozlu ilçesinde bulunanlar, sis altında suya girerek, serinledi. Ankara'dan bayram tatili için memleketi Zonguldak'a gelen Selçuk Vural, sis altında denize girmenin keyifli olduğunu belirterek, "Hava sürpriz oldu. Çocukları denize sokmaya geldik ama sis oldu. Güneş açarsa millet denize girecek" dedi.

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