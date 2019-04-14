Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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