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Zonguldak’ta son yılların en büyük alan tahsisi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen aylarda Zonguldak ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait 100 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 18 Mayıs günü Zonguldak’a gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen aylarda Zonguldak ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait 100 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 18 Mayıs günü Zonguldak’a gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dolayısıyla TTK Genel Müdürlüğü’ne ait alanların önce Milli Emlak’a ardından da belediyeye tahsis edilmesi konusu görüşüldü.
Görüşmeler kapsamında başta 13 yıl önce kullanım dışı bırakılan Lavuar Alanı olmak üzere 14 parsel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi çalışmaları başlatıldı. Devredilecek olan alanların ardından belediyeye tahsis edilmesi çalışmaları ise hızla sürüyor.
31 Mart 2019 günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni farkla kazanarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dr. Ömer Selim Alan; seçim sürecinde vaadettiği Karaelmas Kent Park projesi başta olmak üzere Millet Bahçesi ve diğer projelerin hayata geçirileceğini aktardı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Ömer Selim Alan, 100 bin metrekarelik alan tahsisinin son yılların en büyük kazanımı olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum’un talimatı söylentileri de sona erdirdi
Kent merkezinde yıllardır Lavuar Alanı üzerinde yapılan tartışmalar ve söylentiler de alanın belediyeye tahsisi ile son bulacak. Bakan Murat Kurum’un kente büyük katkı sağladığını belirterek teşekkürlerini sunan Başkan Selim Alan, şöyle devam etti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Ramazan ayı içerisinde ilimize yaptığı ziyaret hakikaten çok Zonguldak için bizler için Zonguldak’ın kentsel dönüşüm noktasında, şehrin yeniden dizayn edilerek büyütülmesi ve yer alanlarının açılması için çok önemli bir gelişme kaydedildi. 14 parsel, 100 bin metrekare üzerinde bir alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Enerji Bakanlığı’ndan tahsisi yapıldı. Belediyemizin yapacağı projelerde kullanılmak üzere tahsisler başladı. Zonguldak için çok önemli. Ben daha önce bunun bir eşi benzerini görmedim. Buradan tekrar başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, il başkanımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana göre son yıllardaki en büyük kazanımlardan bir tanesi. Yıllardır süregelen lavuar alanıyla ilgili spekülasyonlar, konuşmaları, söylemleri artık bitirdik. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi sosyal donatı anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileecği, rahat nefes alabileceğiz, gezip dolaşabileceği, çarşı merkezinde yerlerimizi söylemiştik. Vatandaşlarımız da bu şekildeki taleplerini dile getirmişlerdi. İnşallah bu alanların tahsisinden sonra bizler de tekrar Bakanımızla Ankara’da milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber çalışmalarımızı, görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

Lavuar alanı ve Millet Bahçesi’yle ilgili TOKİ görüşmeleri sürüyor
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Zonguldak ziyaretinde Lavuar Alanı’na yapılması planlanan Karaelmas Kent Park projesi ile Millet Bahçesi’nin yapılacağı projelerin TOKİ marifetiyle yapılması talimatı hatırlatan Başkan Selim Alan, "Geçen hafta TOKİ başkanımızla görüşme sağladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız zaten Zonguldak’a geldiği zaman lavuar alanı, millet bahçesinin TOKİ tarafından yapılması talimatını vermişti. TOKİ başkanımız kendi ekibine direktiflerini verdi. Bizler de bu işin sıkı takipçisi olarak hem lavuar alanını, hem de liman arkasından sahile kadar olan kısmı projelendirimlesini ve aynı şekilde millet bahçesini projelendirerek vatandaşlarımıza sunarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Bakanımızın Ramazan ayında Zonguldak’a gelerek 100 bin metrekare üzerindeki alanın belediyeye tahsisi için kullanılması yetkisi verilmesi Zonguldak’ın son zamanlarındaki en büyük kazanımlarından biri diye düşünüyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

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