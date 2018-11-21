HABER

Zonguldak'ta suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ragıp K, iddianamede hakkında isnat edilen suçları reddetti.

İddianamedeki tape kayıtlarının, kendisini arayıp hakaret eden veya bağırıp çağıran insanlara karşılık verdiği konuşmalar olduğunu savunan Ragıp K, "Silah meraklısı olduğum öne sürülüyor. Eğer ben silah meraklısı isem ve emniyet beni takip ederek konuşmalarımı ve yaptığım işleri fotoğraflayıp, görüntülemiş o zaman neden beni gözaltına almamışlar. Yüz yüze yaptığım görüşmelerde biri silah çekip beni vurarak cinayet işleseydi o zaman ne olacaktı. Üzerime atılı suçları işlemedim. Bu nedenle beraatımı veya tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık, yaklaşık 5 saat süren savunmasında mahkeme heyetinin, iddianamede geçen telefon konuşmalarının yanı sıra yaptığı işlerle ilgili sorulan soruları cevapladı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Bu arada mahkeme başkanı, sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmanın 23 Kasım'a kadar süreceğini bildirdi.

\

- Olay

Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ragıp K'nın de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 23'ü tutuklu 45 sanığa, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

PARTNERMemurluktan istifa etti, televizyona geçtiMemurluktan istifa etti, televizyona geçti
Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi
Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacakUnkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma suç örgütü Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.