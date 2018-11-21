Zonguldak'ta suç örgütü davası

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ragıp K, iddianamede hakkında isnat edilen suçları reddetti.

İddianamedeki tape kayıtlarının, kendisini arayıp hakaret eden veya bağırıp çağıran insanlara karşılık verdiği konuşmalar olduğunu savunan Ragıp K, "Silah meraklısı olduğum öne sürülüyor. Eğer ben silah meraklısı isem ve emniyet beni takip ederek konuşmalarımı ve yaptığım işleri fotoğraflayıp, görüntülemiş o zaman neden beni gözaltına almamışlar. Yüz yüze yaptığım görüşmelerde biri silah çekip beni vurarak cinayet işleseydi o zaman ne olacaktı. Üzerime atılı suçları işlemedim. Bu nedenle beraatımı veya tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.