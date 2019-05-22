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Zonguldak'ta suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 4'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 4'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların yanı sıra mağdur olarak ifade veren müştekiler de bazı sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Ragıp K'nin de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklara, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
suç örgütü YARGILANMA Zonguldak

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