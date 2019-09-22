Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadınlar, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, balon, çiçek ve çeşitli malzemelerle süsledikleri bisikletleriyle ilçe merkezinde tur attı.

Ereğli Süslü Kadınlar Grubu Başkanı Bilge Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 5. kez gerçekleştirilen etkinliğe katılımın her yıl giderek arttığını söyledi.

Bisikletin kent yaşamının parçası ve çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkati çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. Ereğli'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak."

Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını ve bisikletlilere de saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

