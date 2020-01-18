HABER
  4. Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 tapu çalışanından 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine yakalanan S.A. (41), E.G. (42) ve B.B. (59) adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından S.A. ve E.G. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine S.A., E.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı. Operasyonda, ajanda, 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet, flaş bellek, harddisk, dizüstü bilgisayar, borç senetleri, boş senetler, vekaletname, sözleşme fotokopileri ve tapu senetleri ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Yolcu otobüsündeki esrarı ‘Kitap’ bulduYolcu otobüsündeki esrarı ‘Kitap’ buldu
Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtıCinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma rüşvet Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Son dakika! Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Hasan Mezarcı'yla ilgili flaş gelişme

Çamura battı, yardım çığlıkları attı

Çığlıklarını duyup telefona sarıldılar

Diyarbakır'da 29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

Suç makinesi yakalandı!

Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.