Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 tapu çalışanından 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine yakalanan S.A. (41), E.G. (42) ve B.B. (59) adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından S.A. ve E.G. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine S.A., E.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı. Operasyonda, ajanda, 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet, flaş bellek, harddisk, dizüstü bilgisayar, borç senetleri, boş senetler, vekaletname, sözleşme fotokopileri ve tapu senetleri ele geçirilmişti.

