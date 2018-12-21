HABER

Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Operasyonda, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin de olduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptıGörme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı
Sobadan zehirlenen Cennet toprağa verildi, eşinin tedavisi sürüyorSobadan zehirlenen Cennet toprağa verildi, eşinin tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma tarihi eser operasyonu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Gül'ün eski başdanışmanına terör soruşturması!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.