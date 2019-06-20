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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bektaşlı köyünde meydana geldi. Ahmet Ertürk (75) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Kazada, Ahmet Ertürk ve yanındaki eşi Fikriye Ertürk (77) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Fikriye Ertürk, yaşamını yitirdi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Ertük’ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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