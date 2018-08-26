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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışmentli köyünde Kenan O'nun kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gizem A, Vildan Ü, Kübra O. ve Sinem A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ereğli patpat tarım aracı devrildi Zonguldak

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