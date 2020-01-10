HABER
  4. Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş yerlerine sabah drone destekli eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.
Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, çok miktarda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmeleri, çeşitli evrak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybettiKazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdıBolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almamıştı! Yeni gelişme

Elazığ'da 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

Korkutan olay! Bir köy karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.