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Zonguldak'ta tente imalatı yapan iş yerinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangında, tente imalatı yapan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangında, tente imalatı yapan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tente imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede her yeri sardı. Sanayi sitesinin yakınında bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yükselen dumanları görünce yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde patlamalar meydana gelirken, bir itfaiye eri de yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tamamen yanan iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, iş yerinden yükselen dumanları görünce hemen müdahalede bulunduklarını belirterek, "Vatandaş ihbarı olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Olay yerine geldiğimizde tenteci yani petrol ürünü olan muşamba, branda dükkanında hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldık" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'ta tente imalatı yapan iş yerinde yangınZonguldak'ta tente imalatı yapan iş yerinde yangın
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