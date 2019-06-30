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Zonguldak’ta terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Antalya, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konuldu.

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