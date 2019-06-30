Zonguldak’ta terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Antalya, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konuldu.

