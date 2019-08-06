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Zonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapımı planlanan 300 konutun sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Zonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini buldu

Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapımı planlanan 300 konutun sahipleri, kura çekimiyle belli oldu. Kurada isimleri çıkanlar, sevinç yaşadı.
Gökçebey TOKİ 2'nci Etap Projesi'nin kura çekimi, Gökçebey Belediyesi'nin çay bahçesinde gerçekleştirildi. 2+1 tipi 200 konut ve 3+1 tipi 100 konut için başvuru yapan 679 kişi, kura çekimini dikkatle izledi. Emekliler, engelliler, şehit yakınları ve normal başvurulardan oluşan kura çekimi, TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada adı çıkanlar, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Kura çekimine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve 1000'e yakın kişi katıldı.
'EVİM YOKTU HEP KİRADA YAŞADIM'
Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve hep kirada yaşadığını belirten Vasfi çelik, kurada isminin çıkmasıyla duygulandığını söyledi. Çelik, "Çok mutluyum. Evim yoktu, maddi durumum da iyi olmadığından ev alacak durumumuz yoktu. Hep kirada oturdum ve kirada yaşamaya devam ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin" dedi.
EV SEVİNCİNİ KIZIYLA YAŞADI
TOKİ'nin engelli kontenjanından başvuru yapan ve kurada ismi çıkan Nagehan Ustaoğlu ise sevincini kızı ile paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ustaoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.
MÜJDELİ HABERİ TELEFONDA VERDİ
Oğlu için kura çekimini takip eden Mustafa Cebni'nin annesi Emine Cebni de oğluna müjdeli haberi telefonda verdi. Oğlu ile konuşan anne Cebni, "Mustafa 3+1 sana çıktı oğlum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini bulduZonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini bulduZonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini bulduZonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini buldu

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