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Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün liderliğini B.T.’nin yaptığı, Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö., F.D.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün liderliğini B.T.’nin yaptığı, Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö., F.D. isimli şüphelilerin de suç işlemek amacıyla birlikte hareket ederek; "6136 SKM", "Yağma Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma", "Esnaflardan haraç alma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’Tophane Grubu’ operasyonunda 9 şüpheli adliyede
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