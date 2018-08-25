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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 00:25 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 TK 578 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çevredekiler araçta bulunan Nuri U. ile Onur K'yı kurtarırken, AFAD ekipleri ise araç altında sıkışan Mehmet U'yu kurtarma çalışması başlattı.

Otomobilin altından çıkartılan Mehmet U'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet U'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma şarampol trafik kazası Zonguldak

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