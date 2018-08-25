Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Filyos beldesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 TK 578 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çevredekiler araçta bulunan Nuri U. ile Onur K'yı kurtarırken, AFAD ekipleri ise araç altında sıkışan Mehmet U'yu kurtarma çalışması başlattı.
Otomobilin altından çıkartılan Mehmet U'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet U'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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