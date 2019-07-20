Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, bir otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu iki kişi hayatı kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ender Aktaş'ın kullandığı 67 AJ 775 plakalı otomobil, Çukur kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüyle araçta bulunan Havva (60), Enes Berat (14), Esma (37) ve Ekin Aktaş (5) ile Fatma Kurubaş (63) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak, Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havva Aktaş ve Fatma Kurubaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan otomobilin Zonguldak'tan 3 günlüğüne Gümüşhane'ye gitmek için kiralandığı ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

