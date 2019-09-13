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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Hacılar köyü yol kavşağında Turan Özfındık, idaresindeki 74 AV 266 plakalı aracıyla Bartın ili istikametinden Çaycuma ilçesi istikametine seyir halindeyken Filyos beldesi istikametinden tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan kamyonete çarptı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hacılar köyü yol kavşağında Turan Özfındık, idaresindeki 74 AV 266 plakalı aracıyla Bartın ili istikametinden Çaycuma ilçesi istikametine seyir halindeyken Filyos beldesi istikametinden tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan kamyonete çarptı. Kazada 74 AV 266 plakalı araç sürücüsü Turan Özfındık ile yolcu olarak bulunan Pakize Özfındık yaralandı. Kazadan sonrası otomobilin çarptığı kamyonet olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saltukova Jandarma Karakol komutanlığınca yol güzergahında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda kaçan aracın plakasının 74 BV 844 plakalı kamyonet olduğu, araç sürücüsünün Necati Metin isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri kaçan şahsı telefonla arayarak karakola davet etti. Araç sürücüsü Necati Metin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay yerinden kaçan 74 BV 844 plakalı araç sürücüsüne trafik timi tarafından 2 bin 858 TL para cezası kesildi.
Kazada Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

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