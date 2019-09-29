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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sıralarında Çaycuma girişindeki trafik lambalarında iki araç çarpıştı. Bartın istikametinden gelip Bakacakkadı istikametine hareket halinde olan İhsan A.(41) idaresindeki 41 PY 104 plakalı kamyonet ile Çaycuma şehir merkezi istikametinden gelip İstasyon Mahallesi istikametine seyir halinde olan Erhan H.(37) hakimiyetindeki 67 ZB 335 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücülerin yaralandığı kazayı görenler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. İki araç sürücüsü İhsan A. ve Erhan H. ambulans ile tedavileri yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

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