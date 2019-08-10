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Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kozlu Ilıksu mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Zonguldak istikametine giden Ercan Özbudak idaresindeki 34 RK 1167 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kayalıklara çıktı. Kazada araç içinde bulunan Erhan Özbudak (41), Şükriye Özbudak(45) ve Ekin Özbudak (11) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinden çıkartılan yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa bir süre trafik kontrollü olarak verildi.

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

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