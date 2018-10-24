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Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan A'nın kullandığı 67 ZE 117 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan U. idaresindeki 34 EF 2668 plakalı otomobil Perşembe beldesi Koramanlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Sercan U. ile aynı araçta bulunan Alkan E, Erhan T. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma trafik kazası yaralı Zonguldak

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