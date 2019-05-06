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Zonguldak'ta TYP kapsamında kurumlara alınan işçiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesinde, TYP kapsamında kurumlarda 6 ay süreyle istihdam edilecek işçilerin dağılımında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesi Zonguldak’ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda 6 ay süreyle istihdam edilecek işçilerin dağılımında ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, alımların adil olmasını istedi.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta, İŞKUR'un, TYP kapsamında 6 ay istihdam edilecek 300 işçiden 270'inin AK Partili belediyelere ayrıldığını, 20 personelin il özel idaresine, 10 personelin de orman işletme müdürlüğüne verildiğini söyledi.

Zonguldak'taki CHP'li ve İYİ Partili belediyelere ise hiç personel verilmediğini savunan Yavuzyılmaz, "Cezalandırılan halkımızdır. Halkımız, hem istihdam imkanından hem de bu istihdamdan kaynaklanacak hizmetten mahrum kalıyor. Bir kere değil, 270 kere haksızlık." dedi.

Yavuzyılmaz, İŞKUR ve ilgili kurumların aldığı bu kararın Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu belirtti. Yapılacak istihdamın da kura ile değil "liste" yöntemiyle gerçekleşeceğini öne süren Yavuzyılmaz, bu tutumun, sosyal güvencesi olmayıp TYP'den yararlanmak isteyenlerde de bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Zonguldak'ta CHP'li milletvekilleri ve 11 belediye başkanının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ayrımcılığın düzeltilmesi için talepte bulunduklarını aktaran Yavuzyılmaz, "Belediye başkanlarımız, halka ulaştırılması gereken hizmetlerde böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyorlar. Zonguldak milletvekili olarak da soru önergemizi teslim ettim." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, bu yanlış dağılımın düzeltilmesini ve bir sonraki TYP kapsamında yapılacak işçi alımında adaletli bir dağılımın oluşturulmasını talep ettiklerini belirterek, "Zonguldak halkı, Zonguldak'ta yapılmaya çalışılan bu siyasi ayrımcılık tehlikesiyle karşı karşıya. Bir an önce yetkililerin bu konuyla ilgili bir düzeltme yapmasını ve aynı zamanda bundan sonra yapılacak alımların, vergi veren tüm vatandaşların hak ettiği, eşit ve adaletli bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Toplum Yararına Program Zonguldak

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