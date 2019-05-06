Zonguldak'ta TYP kapsamında kurumlara alınan işçiler

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesi Zonguldak’ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda 6 ay süreyle istihdam edilecek işçilerin dağılımında ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, alımların adil olmasını istedi.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta, İŞKUR'un, TYP kapsamında 6 ay istihdam edilecek 300 işçiden 270'inin AK Partili belediyelere ayrıldığını, 20 personelin il özel idaresine, 10 personelin de orman işletme müdürlüğüne verildiğini söyledi.

Zonguldak'taki CHP'li ve İYİ Partili belediyelere ise hiç personel verilmediğini savunan Yavuzyılmaz, "Cezalandırılan halkımızdır. Halkımız, hem istihdam imkanından hem de bu istihdamdan kaynaklanacak hizmetten mahrum kalıyor. Bir kere değil, 270 kere haksızlık." dedi.

Yavuzyılmaz, İŞKUR ve ilgili kurumların aldığı bu kararın Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu belirtti. Yapılacak istihdamın da kura ile değil "liste" yöntemiyle gerçekleşeceğini öne süren Yavuzyılmaz, bu tutumun, sosyal güvencesi olmayıp TYP'den yararlanmak isteyenlerde de bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu gösterdiğini söyledi.