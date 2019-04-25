Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 gram uyuşturucu hap ve 400 TL para ele geçirilirken, uyuşturucu satan şahıs tutuklandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 şahıs yakalamış olup yakalanırken şahısların üzerinden 25 gram uyuşturucu uyarıcı madde hap ele geçirilirken uyuşturucu ticaretinden elde edilen 400 TL el konuldu. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.U tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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